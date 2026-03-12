Un motociclista falleció tras un accidente en San Pedro

San Pedro. Un hombre de 73 años falleció ayer por la tarde luego de protagonizar un siniestro vial en la localidad de San Pedro, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cuando el hombre se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel 150 y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, colisionó contra un automóvil Fiat Regata conducido por un hombre de 56 años.

Tras el impacto, un servicio de emergencias trasladó al motociclista desde la zona de avenida Morillo hasta el Hospital Regional de Villa Dolores. Sin embargo, minutos después de su ingreso, los profesionales médicos constataron su fallecimiento a raíz de las graves lesiones sufridas.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente. Mientras tanto, se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.