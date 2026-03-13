Accidente en Ruta 38 movilizó a policías y médicos en Villa de Soto

Un accidente vial se registró en la Ruta Nacional 38, en el ingreso a Villa de Soto, donde chocaron un vehículo utilitario en el que viajaba una persona y una motocicleta con dos ocupantes.

Tras el impacto, el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban tareas de asistencia y las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba y personal del hospital de Villa de Soto, quienes asistieron a los involucrados y organizaron la circulación en la zona.

Por el momento no se difundió un parte oficial con detalles sobre el estado de las personas que viajaban en los vehículos.