Asesinaron a un policía durante un confuso episodio

Córdoba. Un policía de 54 años murió anoche en Córdoba luego de recibir un disparo durante un confuso episodio ocurrido en Neper y Avogrado, en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la capital.

La víctima fue identificada como Luis Azabal, quien formaba parte de una comisión policial que había llegado a un domicilio tras un aviso sobre la presencia de supuestos ladrones en el lugar, según ElDoce.tv.

De acuerdo con la información preliminar, cuando los efectivos arribaron a la vivienda la puerta se encontraba abierta. En esas circunstancias, el propietario de la casa habría efectuado un disparo al confundir al policía con un delincuente.

El proyectil impactó a la altura de la clavícula, lo que provocó una grave herida. Azabal fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de la lesión.

Ahora la Justicia investiga las circunstancias en las que ocurrió el hecho para determinar cómo se produjo el disparo y las responsabilidades en el caso.