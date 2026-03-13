Cayeron motos y un hombre con pedido de captura en Santa María de Punilla

Un amplio despliegue policial se llevó adelante este miércoles 12 de marzo en Santa María de Punilla, donde personal de la Departamental Punilla Norte, junto a la Guardia Local, realizó controles vehiculares y recorridos de saturación en distintos sectores de la localidad.

Como resultado de los controles, 13 motocicletas fueron retenidas por distintas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.

Durante el operativo también fue detenido un hombre que tenía un pedido de captura vigente por diferentes causas judiciales, entre ellas robo calificado, robos reiterados, violación de domicilio y violencia familiar, hechos ocurridos en Cosquín y Santa María de Punilla.

En el mismo despliegue, el personal identificó además a otra persona que tenía un pedido de paradero pendiente, lo que permitió avanzar con las actuaciones correspondientes.

El operativo incluyó también un allanamiento en el que se secuestró un teléfono celular vinculado a una investigación en curso, elemento que será incorporado como material de prueba en la causa.

Los elementos retenidos y las personas involucradas fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.