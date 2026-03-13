Cayó una mujer por narcomenudeo en Villa del Totoral

Una mujer de 46 años fue detenida en la ciudad de Villa del Totoral tras un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). Durante el procedimiento se logró desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en una vivienda.

El allanamiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Rondeau al 600, en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y originada a partir de numerosas denuncias telefónicas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080).

Tras la irrupción en el lugar, los efectivos detuvieron a una mujer de 46 años y secuestraron varias dosis de cocaína, $242.200 en efectivo, 80 dólares, 20 cartuchos calibre 20 y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.

De acuerdo con la pesquisa, la mujer realizaba la comercialización de estupefacientes desde su propio domicilio y contaba con antecedentes por narcotráfico registrados en 2024.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Jesús María, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado de la detenida a sede judicial por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.