Cruz del Eje: en agosto comenzará el juicio por el crimen de Jonatan Romo

Cruz del Eje. Finalmente ayer, la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje indicó que en el mes de agosto del presente año se realizará el debate oral y público para intentar determinar la responsabilidad de dos efectivos policiales imputados por encubrimiento, en la causa por la muerte de Jonatan Romo.

El hecho ocurrió el 10 de julio de 2022, cuando Romo fue trasladado a la dependencia policial luego de ser reducido por personal de la fuerza. Horas después falleció dentro de la comisaría. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, lo que motivó una investigación judicial por presunto abuso policial.

Tras varios debates e investigaciones de diversas Cámaras del Crimen, la causa se fue desdoblando y una parte de ella se encuentra en la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores debe resolver la situación de los sargentos Miguel Aguilera y Walter Geri, y del cabo Hernán Suárez acusados por “homicidio culposo ante el exceso de legítima defensa”

El caso

Según relató la familia de la víctima, Romo atravesaba problemas de adicción y habría sufrido un episodio psicótico antes de ser detenido.

En ese contexto, el protocolo vigente indica que una persona en crisis de salud mental debe ser trasladada a un centro médico, y no a una dependencia policial.

El entonces ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, confirmó que en este caso ese procedimiento no fue respetado, lo que se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación.

Repercusiones y cambios en la Policía

Tras el episodio, el Gobierno provincial dispuso la separación de varios jefes policiales, entre ellos el titular de la Departamental Punilla Norte, Diego Alejandro Bracamonte, y otros responsables del área de formación.

El caso de Jonathan Romo se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia institucional registrados en la provincia en los últimos años y continúa bajo investigación judicial.

