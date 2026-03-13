Darán el último adiós al policía asesinado en Córdoba

La ciudad de Río Ceballos despedirá este viernes y sábado al suboficial principal Luis Alejandro Azabal, el policía de 54 años que murió tras recibir un disparo durante un procedimiento en la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Según informó la Policía de Córdoba, los restos del efectivo serán velados desde las 19:00 en la Sala Velatoria I de A. Zentena S.R.L., ubicada en Avenida San Martín 5299. El cortejo fúnebre partirá el sábado 14 de marzo a las 13:00 hacia el Cementerio de Todos los Santos, donde se realizará su despedida final.

Azabal era oriundo de Río Ceballos, estaba casado y tenía dos hijas adultas. Dentro de la fuerza era conocido por su trabajo como instructor y formador de nuevos efectivos en el CAP 24, y entre sus allegados lo apodaban “Bicho”.

Además de su carrera policial, llevaba una vida activa fuera del servicio. Practicaba running y ciclismo y participaba con frecuencia en competencias deportivas.

El hecho ocurrió anoche en la intersección de Neper y Avogrado, en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Hasta ese lugar había llegado una comisión policial tras un aviso que alertaba sobre la presencia de supuestos ladrones en una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, cuando los efectivos llegaron al domicilio encontraron la puerta abierta y, en esas circunstancias, el propietario de la casa habría efectuado un disparo al confundir al policía con un delincuente.

El proyectil impactó a la altura de la clavícula. Azabal fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después debido a la gravedad de la herida.

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba detuvo a un hombre de 39 años, quien quedó imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. Según se informó, en la vivienda se encontraron tres armas de fuego sin autorización.

La investigación continúa con distintas medidas dispuestas por la Fiscalía interviniente, entre ellas la autopsia del efectivo y el análisis de las armas secuestradas para reconstruir cómo ocurrió el episodio.