Detuvieron en Carlos Paz a un profesor acusado de estafar a un club infantil

Un hombre de 38 años fue detenido el jueves por la tarde en Carlos Paz, acusado de haber tomado dinero que estaba destinado a la participación de un equipo infantil en un torneo de fútbol.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16:30 en calle Alberdi al 100, en pleno centro de la ciudad, donde personal de la División Investigaciones de la Departamental General San Martín concretó la detención tras una orden judicial.

La investigación se originó a partir de un hecho denunciado el 5 de marzo, cuando autoridades del Club Atlético River Plate de Los Algarrobos advirtieron la desaparición de dinero que debía utilizarse para cubrir los gastos de participación de los chicos en una competencia deportiva.

Según se informó, el sospechoso se desempeñaba como profesor de fútbol en la institución y habría tomado los fondos que estaban destinados al torneo.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reunir testimonios y avanzar con distintas tareas para reconstruir lo ocurrido, lo que permitió solicitar una orden de detención.

El hombre fue finalmente localizado en Carlos Paz, donde fue detenido por los presuntos delitos de estafa y encubrimiento.

Durante el procedimiento también se secuestró una motocicleta 110 cc y un teléfono celular que tenía pedido de secuestro vigente solicitado por la Unidad Judicial de Villa María.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 1 de Villa María, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado.

La investigación continúa para determinar si otras personas pudieron haber tenido participación en el hecho.