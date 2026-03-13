Discapacidad: más de 170 personas podrían quedarse sin atención en un centro de Punilla

La institución Epar Villa Busto, en la localidad de Santa María de Punilla, que desde hace más de 30 años trabaja con personas con discapacidad, atraviesa una profunda crisis económica debido a la falta de pagos de prestaciones por parte del Estado y obras sociales nacionales.

Desde la entidad advirtieron que la situación pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para decenas de personas que dependen diariamente de la institución.

Carmen Serrano, gerente de la institución, explicó que Epar Villa Busto brinda servicios de hogar y centro de día y atiende a más de 170 personas con discapacidad, con un equipo de aproximadamente 150 trabajadores. Según señaló, la falta de pagos y la demora en la actualización de aranceles colocaron al sector en una situación límite. “Dicho en otras palabras, el sistema de discapacidad en Argentina está colapsando. Nosotros estamos prácticamente en terapia intensiva, sin médicos ni instrumentales. Es como si el Estado nos hubiera puesto una cuerda en el cuello y cada día nos ahogara un poco más”, expresó.

Serrano sostuvo que la institución atraviesa una fuerte incertidumbre económica por el retraso en el pago de prestaciones vitales y la falta de respuestas oficiales. “La ley de discapacidad costó mucho conseguirla y hoy sentimos que el sector está siendo ignorado. No nos escuchan, no nos atienden y no nos dan ninguna explicación de por qué no se paga”, afirmó.

Uno de los puntos que más preocupa a la institución es la paralización a nivel nacional del pago de servicios vinculados a PAMI, Incluir Salud y las pensiones no contributivas, lo que impacta directamente en la cadena de financiamiento de los prestadores.

De acuerdo con Serrano, la situación es particularmente grave para los hogares permanentes, donde viven personas que no tienen familia o cuya situación está judicializada. “Nosotros no podemos cerrar el hogar. Ellos viven acá, esta es su casa. Hay muchas personas que dependen exclusivamente de nosotros”, remarcó.

Ante este escenario, la institución decidió adherir a un cese de actividades del centro de día durante la jornada de este viernes, aunque el servicio de hogar continúa funcionando por la responsabilidad que implica el cuidado permanente de los residentes. “Es muy difícil seguir sosteniendo una situación en la que directamente no cobramos un peso y tampoco recibimos respuestas de por qué está pasando esto”, agregó Serrano.

La problemática que enfrenta Epar Villa Busto se replica en numerosas instituciones del país. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad advirtieron que el sector atraviesa una situación crítica por la falta de pagos de prestaciones por parte de PAMI, Incluir Salud y obras sociales nacionales. Frente a la ausencia de respuestas del Gobierno nacional, el Foro convocó a jornadas de cese de actividades los días 13, 18 y 19 de marzo, que incluyen a escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y transportistas del sector.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de Buenos Aires, representantes de instituciones señalaron que algunas entidades no cobran prestaciones desde octubre o noviembre de 2025, lo que dificulta afrontar salarios, servicios básicos, alimentación e insumos. Desde las organizaciones alertaron que, de no regularizarse los pagos, muchas instituciones podrían verse obligadas a reducir o suspender servicios, lo que afectaría directamente a miles de personas con discapacidad en todo el país.

Mientras tanto, desde Epar Villa Busto reiteraron el pedido de respuestas urgentes. “Sabemos que existen los fondos y sabemos que las personas con discapacidad tienen derechos. Lo que pedimos es que al menos se restablezca la continuidad de los pagos”, concluyó Serrano.