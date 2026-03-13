Hallaron al joven de Capilla del Monte que era intensamente buscado

El joven de 21 años domiciliado en Capilla del Monte que era buscado por pedido de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín fue localizado en Buenos Aires y se encuentra en buen estado de salud.

De acuerdo a la información confirmada por las autoridades, efectivos de la Policía de Córdoba lograron establecer una comunicación directa con Lautaro Reyes, quien explicó su situación.

Durante el contacto, el joven manifestó que se encuentra actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según relató, la falta de comunicación con su familia se debió al extravío de su teléfono celular, lo que lo dejó incomunicado de manera involuntaria.

Tras confirmarse su situación y su estado de salud, quedó aclarado el motivo de su ausencia y la preocupación generada en su entorno familiar.