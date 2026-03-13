Incendio fatal en Vicuña Mackenna: murió un hombre de 44 años

Un hombre de 44 años murió tras un incendio registrado en una vivienda de la localidad de Vicuña Mackenna, en el sur de la provincia de Córdoba.

El hecho fue reportado a la línea de emergencias, lo que motivó la intervención de personal policial de la Departamental Río Cuarto y de Bomberos Voluntarios, que ya se encontraban trabajando en el lugar para controlar el fuego cuando llegaron los efectivos.

Durante la inspección del inmueble, los rescatistas hallaron al hombre dentro de la vivienda, aparentemente afectado por inhalación de monóxido de carbono.

En el lugar se realizaron maniobras de primeros auxilios hasta la llegada de una ambulancia. Posteriormente, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Dr. Enrique Carrozzi, donde el personal médico continuó con tareas de reanimación, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento.

Mientras tanto, los Bomberos Voluntarios realizaron tareas de enfriamiento y control del fuego dentro de la vivienda para evitar que el incendio se propagara.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el incendio se habría originado por una presunta falla eléctrica, aunque las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.