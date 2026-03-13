Liberaron al empresario que mató al policía en Córdoba ¿qué cambió?

La Justicia de Córdoba ordenó la inmediata libertad del empresario acusado de matar a un policía durante un procedimiento en barrio Villa Belgrano, tras modificar la imputación que pesaba en su contra.

La decisión fue tomada por el fiscal Víctor Chapero, quien resolvió cambiar la calificación legal a legítima defensa privilegiada, luego de incorporar nuevos elementos a la causa, entre ellos el testimonio de la esposa del acusado, prestado en sede judicial.

Con esta resolución quedó descartada la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, que había sido considerada inicialmente durante la investigación.

No obstante, el empresario continuará imputado por tenencia ilegal de arma de guerra, ya que hasta el momento no se acreditó la documentación correspondiente de una de las armas halladas en su vivienda.

Zambelli se desempeña como gerente técnico de cuentas en Genium, una empresa de desarrollo de software con sede en San Mateo, California, y presencia en Córdoba.

Según su perfil profesional, el hombre tenía a su cargo la atención de clientes y la coordinación de proyectos de software, además de tareas vinculadas a la gestión de equipos técnicos. El disparo mortal fue efectuado por una pistola Glock 9 milímetros, y además secuestraron tres armas en el domicilio, dos de puño y una escopeta.

El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando un efectivo policial recibió un disparo en medio de un procedimiento tras un aviso que alertaba sobre la presencia de supuestos ladrones.

La investigación continúa para reconstruir con precisión cómo se produjo el episodio.