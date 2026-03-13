Martina Villarreal “Pagamos más las víctimas que los victimarios”

El veredicto del juicio por el crimen de Sebastián Villarreal dejó a su hija, Martina Villarreal, atravesada por el dolor, la indignación y la impotencia. Tras escuchar las condenas dictadas por el tribunal, la joven expresó su profundo malestar y cuestionó el fallo que condenó a uno de los acusados por el homicidio, mientras absolvió a los otros dos por ese delito, una decisión que golpeó con fuerza a la familia.

Martina Villarreal, hija de Sebastián, expresó con crudeza su sentimiento. “Siento enojo, indignación, dolor… hasta vergüenza. No entiendo cómo pudieron decir eso tan libremente. ¿Cómo alguien que tenía veinte años de pena o dieciocho ahora tiene seis? Es una broma, es un chiste”, manifestó.

La joven también remarcó que la decisión judicial dejó una sensación de injusticia y frustración. “Al final salimos más perjudicados nosotros que ellos. La sociedad esperaba que este fallo fuera un antes y un después en esto de utilizar menores para delinquir, pero no fue lo que se esperaba”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que el mensaje que deja la sentencia es preocupante. “Queríamos marcar un antes y un después, que no les salga gratis entregar armas a niños o motos a adolescentes para que salgan a delinquir. Pero parece que el mensaje que hoy da esta Cámara es que pueden hacer lo que quieran, porque las consecuencias son mínimas. Hoy pagamos más las víctimas que los victimarios”, afirmó.

Finalmente, visiblemente afectada, Martina reconoció la dificultad de pensar en lo que viene para la familia. “No sé si hay un después. Todas las fuerzas que teníamos las destinamos a estar acá hoy, y la verdad es que nos vamos mucho peor de lo que entramos”, concluyó.

El juicio que comenzó el 11 de febrero de 2026 y se desarrolló a lo largo de cinco audiencias en Tribunales II, donde se analizaron pruebas, testimonios y los roles que habrían tenido los acusados en el violento episodio. Tras la lectura de la sentencia, el clima en la sala fue de profunda desolación entre familiares y amigos de Villarreal, quienes cuestionaron duramente la resolución judicial.

El tribunal condenó a Héctor Alejandro “Lalo” Herrera a 14 años de prisión como partícipe no necesario de homicidio en ocasión de robo. En tanto, Luciano Gonzalo Bustos recibió 6 años de prisión por robo calificado, aunque fue absuelto del delito de homicidio. Por su parte, Axel Fabricio Escada fue condenado también a 6 años de prisión por robo calificado y encubrimiento, y resultó absuelto por el homicidio en ocasión de robo.

Durante el debate, el fiscal Fernando López Villagra había solicitado penas significativamente más altas,18 años para Bustos y 20 años para Escada, al considerar que ambos tuvieron un rol central en la provisión de armas y en la dinámica delictiva junto a menores involucrados en el hecho.

