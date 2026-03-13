Mayu Sumaj: piden ayuda para encontrar una moto robada

Mayu Sumaj. Una motocicleta fue robada ayer alrededor de las 20:50 en la avenida Las Moras, en la localidad de Mayu Sumaj.

El propietario del rodado realizó una publicación en redes sociales solicitando la colaboración de vecinos y de cualquier persona que pueda aportar datos que permitan localizar el vehículo sustraído.

Quienes tengan información sobre la moto o hayan visto movimientos sospechosos en el lugar y horario mencionados, pueden comunicarse al teléfono 2477 550226, correspondiente a Franco.