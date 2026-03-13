Merodeaba por los techos, cayó a un patio y fue atacado por un pitbull

Un episodio llamativo se registró durante la mañana del jueves en barrio Altamira, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre mayor de edad fue detenido luego de ser sorprendido desplazándose por los techos de viviendas particulares.

Todo ocurrió en una casa ubicada en calle Alejo Bruix al 4400. Según informaron fuentes policiales, los efectivos llegaron al lugar tras recibir un llamado de alerta de vecinos que advertían movimientos extraños en los techos del sector.

Al arribar, los policías encontraron al propietario del inmueble reteniendo al hombre, quien momentos antes había sido visto caminando por el techo de su vivienda y también por el de una propiedad vecina.

De acuerdo con lo manifestado por el dueño de casa, el intruso cayó desde la parte superior del techo hacia el patio de la vivienda. En ese momento fue atacado por un perro de raza pitbull que se encontraba en el lugar.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió lesiones en el rostro y en los miembros inferiores.

Ante esta situación, fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica y luego derivado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.