Perdió el control de la avioneta, aterrizó en un campo y se incendió

Una avioneta protagonizó un aterrizaje de emergencia durante la noche del jueves en una zona rural de Costa Sacate, donde la aeronave terminó fuera de control en un campo y luego se incendió.

El episodio movilizó a efectivos de la Dirección Patrulla Rural Sur, que fueron alertados por personal del área de Búsqueda y Salvamento del Aeropuerto Córdoba luego de que se perdiera contacto con el piloto, quien previamente había informado problemas en el motor.

Tras un operativo en la zona, los uniformados lograron ubicar al piloto, un hombre de 32 años, único ocupante de la aeronave. Según explicó, debió realizar un aterrizaje de emergencia en un campo debido a las fallas mecánicas.

Durante la maniobra, la avioneta se despistó y posteriormente se incendió, quedando destruida en el lugar.

El piloto logró salir de la aeronave por sus propios medios y no sufrió lesiones, mientras que las autoridades avanzan para determinar las causas del incidente.