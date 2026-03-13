Piden 15 años de prisión para la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Mientras continúa el avance de la causa contra Agostina Páez -la abogada argentina que está siendo acusada por un explícito acto de racismo en Brasil-, la letrada que la defiende, Carla Junqueira, se encargó de informar cuán complicada está la joven que se encontraba de vacaciones con amigas en el país vecino.

Según informó, la fiscalía pide 15 años de prisión para Páez, alegando que existe "concurso material", algo que ella misma se encargó de explicar: "En realidad, la fiscalía lo que pide es lo que se llama concurso material, que es la sumatoria de tres penas, de tres delitos distintos de racismo hacia tres víctimas distintas, en tres momentos distintos".

En este sentido, agregó: "No hay pruebas suficientes, ni siquiera indicios, de que puede haber habido un concurso material. Lo que pasó fue efectivamente una reacción emocional, un error, un equívoco, una reacción emocional que pasó en un momento continuo".

"Nosotros descartamos por completo la posibilidad de concurso material, por lo tanto, sumatoria de penas para que se llegue a estos 15 años, pero esta sí es la argumentación de la fiscalía", dejó en claro Junqueira, generando total preocupación por la argentina que se encuentra detenida en Río de Janeiro.

Las disculpas públicas de Agostina: "Lo que hice fue muy grave"

Agostina Páez decidió expresarse públicamente a través de un video que difundió en sus redes sociales, donde ofreció disculpas por lo ocurrido y admitió que su reacción fue “muy grave”. En la grabación, la joven explicó que optó por hablar recién ahora luego de modificar su equipo legal. Según detalló, en un primer momento había evitado realizar declaraciones públicas por consejo de su anterior defensa.

“Tenía ganas de hacerlo, pero por recomendación de mi defensa anterior no lo hacía. Ahora, cambiando la defensa con la doctora Carla Junqueira, hemos hablado y me explicó que sí debería haberlo hecho”, sostuvo.

Durante el mensaje, Páez también aseguró que con el paso de las semanas tomó mayor conciencia sobre lo sucedido. “Ahora sé que no he cometido un error pequeño, que no ha sido algo sin importancia, sino que he estado muy mal. Mi reacción ha sido muy grave y me he equivocado”, afirmó mientras continúa a la espera de una decisión de la Justicia brasileña.

Además, aprovechó la publicación para dirigirse a quienes pudieron haberse sentido afectados por el episodio. “Les pido perdón de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas o humilladas por mi actitud. Lo lamento profundamente”, expresó.

En otro tramo del video, la abogada señaló que el proceso judicial que atraviesa la llevó a replantearse distintas cuestiones. “Hace más de dos meses que estoy enfrentando un proceso judicial aquí y ha sido muy duro para mí. Pero me ha obligado a interiorizarme sobre lo que es el racismo, a rever mis actitudes y a ser más consciente y respetuosa”, dijo.

Incluso reconoció que antes no tenía una comprensión completa sobre la gravedad del tema. “Por ignorancia desconocía lo que era el racismo. Ahora entiendo que no es una simple ofensa, sino algo violento para quienes lo han sufrido”, agregó.

Antes de cerrar su mensaje, volvió a insistir en su arrepentimiento y dejó en claro su postura frente a lo ocurrido: “No me estoy justificando, sino reconociendo mi error y pidiendo perdón sinceramente”.

El episodio por el que fue denunciada ocurrió el 14 de enero en un bar ubicado en el barrio de Ipanema. Allí, Páez fue acusada de haber realizado gestos racistas hacia empleados del lugar luego de una discusión relacionada con la cuenta. Si bien la joven afirmó que durante el altercado también recibió gestos inapropiados por parte de los trabajadores del local, hasta el momento no se registraron denuncias formales contra ellos.