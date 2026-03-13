¿Quién era el policía que murió tras recibir un disparo en Córdoba?

La muerte de Luis Alejandro Azabal generó una fuerte conmoción en la Policía de Córdoba. El suboficial principal tenía 54 años, pertenecía al CAP 24 y había construido una trayectoria marcada por la capacitación de nuevos efectivos y la vocación de servicio.

La propia institución lo despidió este viernes con un mensaje de pesar en el que destacó su tarea como instructor, su compromiso permanente con la formación del personal y su entrega dentro de la fuerza. También expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

El hecho ocurrió anoche en la intersección de Neper y Avogrado, en barrio Villa Belgrano, en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Hasta ese lugar había llegado una comisión policial tras un aviso que alertaba sobre la presencia de supuestos ladrones en una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, cuando los efectivos arribaron encontraron la puerta abierta y, en esas circunstancias, el dueño de casa habría efectuado un disparo al confundir al policía con un delincuente.

El proyectil impactó a la altura de la clavícula. Azabal fue trasladado de urgencia a un hospital, pero murió poco después por la gravedad de la herida.

Un detenido

En las últimas horas, la Justicia de Córdoba detuvo a Paolo Zambelli, de 39 años, quien quedó imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. El hombre, que se desempeña como gerente en una empresa de desarrollo de software, tenía en su domicilio tres armas de fuego sin la autorización correspondiente al momento del hecho.

La defensa del imputado sostiene que Zambelli disparó al confundir al efectivo con un delincuente, en medio de lo que interpretó como un intento de robo en su vivienda.

La Fiscalía de Instrucción interviniente ordenó la autopsia del policía fallecido y el secuestro de las armas encontradas en la casa para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido en este episodio que generó conmoción en la provincia.