Rescatan a una adolescente explotada sexualmente por su familia en La Plata

Una adolescente de 16 años fue rescatada en la ciudad de La Plata en el marco de una investigación que permitió detectar que era explotada sexualmente por integrantes de su propia familia, quienes comercializaban contenido de carácter sexual a través de plataformas digitales.

El procedimiento fue impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 26.842 de trata de personas.

La investigación se inició a partir de un oficio emitido por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bonic, quien solicitó al Departamento Trata de Personas de la PFA la realización de tareas investigativas ante la sospecha de un caso de explotación sexual que tenía como víctima a una menor de edad en la capital bonaerense.

La popia familia producía el material

A partir de ese requerimiento, los investigadores realizaron tareas de campo y ciberpatrullaje que permitieron identificar a la víctima y establecer que la explotación era organizada por su entorno familiar directo. Según se determinó durante las pesquisas, los propios familiares producían y comercializaban el material de contenido sexual mediante medios digitales.

El análisis de la información recolectada permitió ubicar un domicilio situado en el barrio San Carlos, donde se desarrollaban las maniobras investigadas.

Allanamientos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, ordenó el allanamiento del inmueble. Durante el operativo la menor fue rescatada y recibió asistencia y contención de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, junto con personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata.

En el procedimiento quedaron imputados cuatro familiares de la víctima —dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad—, mientras que los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares que quedaron a disposición de la Justicia y serán peritados en el marco de la investigación.