Rescataron a un turista descompensado en Mina Clavero

Un turista de 37 años debió ser asistido este viernes tras descompensarse mientras recorría una zona agreste cercana al Balneario Abuela Teresa, en Mina Clavero.

El operativo se activó alrededor de las 12:30 y fue realizado por personal policial de la Departamental San Alberto junto a efectivos del DUAR.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre, oriundo de la provincia de Buenos Aires, se encontraba en el lugar acompañado por su pareja cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho con irradiación hacia uno de sus brazos.

Ante la situación se activó el protocolo de emergencia y los rescatistas brindaron las primeras atenciones en el lugar.

Debido a las dificultades de acceso al sector, el turista debió ser evacuado a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros por un camino agreste hasta llegar al área del balneario.

Una vez allí fue asistido por personal del servicio de emergencias 107, que dispuso su traslado al Hospital Luis María Bellodi de Mina Clavero para una evaluación médica más completa.

