Robaron una carnicería en Carlos Paz y caminaban por el centro con lo robado

Tres personas fueron encontradas esta madrugada en pleno centro de Villa Carlos Paz después de haber robado en una carnicería de barrio Villa del Lago. Se trata de dos hombres y una mujer, de 44, 46 y 49 años, que caminaban por la zona con un parlante sustraído del comercio.

El hecho ocurrió en la carnicería El Pachu, ubicada en ese sector de la ciudad. Tras la denuncia y los primeros datos reunidos, comenzó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad.

Con las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo, se pudo reconstruir el recorrido de los sospechosos por distintas calles de la ciudad. Finalmente fueron ubicados en la esquina de Juan B. Justo y Las Heras, en el centro carlospacense.

En ese momento, el personal policial los identificó y recuperó el parlante que había sido sustraído del local. Los tres fueron trasladados a la alcaidía local, quedando a disposición del magistrado interviniente.