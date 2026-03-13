Santa María de Punilla: controles, motos retenidas y un hombre buscado

Un amplio despliegue policial se desarrolló el jueves en Santa María de Punilla, donde efectivos de la Departamental Punilla Norte junto a la Guardia Local realizaron controles y operativos de saturación en distintos sectores de la localidad.

Durante los procedimientos, 13 motocicletas fueron retenidas por distintas infracciones al Código de Convivencia Ciudadana detectadas en controles vehiculares.

En paralelo, los efectivos detuvieron a un hombre que era buscado por la Justicia, vinculado a distintas causas como robo calificado, robos reiterados, violación de domicilio y violencia familiar.

En el mismo despliegue también identificaron a otra persona que tenía un pedido de paradero vigente, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes.

Además, el operativo incluyó un allanamiento en el que se secuestró un teléfono celular relacionado con una investigación en curso, elemento que quedó incorporado como prueba dentro de la causa.

Los procedimientos se realizaron durante la jornada del jueves y los involucrados fueron trasladados a la sede policial correspondiente.