Tanti: se bajó del auto en Diquecito, causó daños y escaparon

La Municipalidad de Tanti informó que se encuentra investigando un hecho de vandalismo ocurrido recientemente en el sector Diquecito, el cual quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Un grupo de jóvenes que se movilizaba en un vehículo habría provocado destrozos en el sector Diquecito en la localidad de Tanti. El episodio quedó filmado y el municipio realizó la denuncia. pic.twitter.com/U9jsMzqrwX — EL DIARIO (@diariocarlospaz) March 13, 2026

Según indicaron testigos, el episodio habría sido protagonizado por varios jóvenes que circulaban en un vehículo y que, de acuerdo a los primeros relatos, se encontrarían en aparente estado de ebriedad.

En las imágenes captadas por el sistema de vigilancia se puede observar el momento en que se produce el acto vandálico.

Desde el municipio señalaron que ya se realizó la denuncia correspondiente y que las grabaciones fueron puestas a disposición de la Policía para colaborar con la investigación.

Asimismo, se trabaja en la identificación de las personas involucradas con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del caso.