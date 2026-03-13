Tras denuncias anónimas, desarticulan un punto de narcomenudeo en barrio Alberdi

Un hombre de 50 años fue detenido tras un allanamiento realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en la ciudad de Río Cuarto. El procedimiento permitió cerrar un punto de venta de estupefacientes y secuestrar diversas sustancias vinculadas a la causa.

La investigación se extendió durante tres meses y se inició a partir de reiteradas llamadas al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800-888-8080). Con los datos reunidos, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Adelia María, en barrio Alberdi.

Durante el operativo, los efectivos lograron la aprehensión de un hombre de 50 años señalado como presunto narcomenudista. Además, se logró el cierre del punto de venta que funcionaba en el domicilio y el secuestro de estupefacientes y distintos elementos relacionados con la actividad investigada.

De acuerdo a la investigación, el sospechoso realizaba la comercialización de drogas desde su vivienda y contaba con antecedentes por robo.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Río Cuarto, que dispuso el secuestro de los elementos hallados y el traslado del detenido a sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.