Tres días de duelo por el policía asesinado durante un operativo en Córdoba

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, decretó tres días de duelo tras el asesinato del suboficial principal de la Policía, Luis Azábal. La medida fue anunciada por el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Quiero expresar mis más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros del suboficial principal Luis Alejandro Azábal, integrante de la @PoliciaCbaOf, quien perdió la vida en cumplimiento del deber mientras trabajaba por la seguridad de los cordobeses.



La gran familia… — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) March 13, 2026

El efectivo policial fue baleado por el dueño de una vivienda en barrio Villa Belgrano cuando había acudido al lugar tras un llamado que alertaba sobre un presunto robo. Como consecuencia de las heridas sufridas, el suboficial murió pocos minutos después.

Tras conocerse el hecho, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su pesar por la muerte del uniformado y destacó el riesgo que implica la labor policial.

“Siempre, en mis discursos y en mis locuciones, digo que cada policía que sale a la calle sabe que puede perder la vida, pero nunca imagina uno llegar al momento de tener que vivenciarlo en carne propia, y la verdad que es muy doloroso”, señaló el funcionario.

Azábal deja a dos hijos adolescentes. Desde el Gobierno provincial aseguraron que se le rendirán todos los honores correspondientes y que se acompañará tanto a su familia como al personal policial en este difícil momento.

“Vamos a estar acompañando no solamente a su familia, sino también recordando y orando en su memoria”, añadió el ministro.