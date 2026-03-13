Un hombre salió del hospital y desapareció en Traslasierra

Jorge Alejandro López, vecino de Villa Dolores, es buscado desde hace más de once días tras retirarse sin autorización del Hospital Regional.

Un hombre de 52 años permanece desaparecido desde hace más de once días en el valle de Traslasierra, luego de haberse retirado sin autorización del Hospital Regional de Villa Dolores, donde se encontraba internado tras sufrir un accidente.

Se trata de Jorge Alejandro López, vecino de la ciudad de Villa Dolores, cuya búsqueda mantiene en alerta a fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y familiares, que realizan rastrillajes en distintos puntos de la región sin resultados hasta el momento.

Se fue del hospital sin el alta médica

Según informaron fuentes del caso, López había ingresado al hospital luego de sufrir un accidente el domingo 1 de marzo, cuando cayó de su bicicleta y golpeó la cabeza, lo que le provocó una lesión en el cuero cabelludo y pérdida de conocimiento.

Tras ser atendido, el hombre evolucionó favorablemente y el lunes ya se encontraba fuera de peligro.

Sin embargo, en la mañana del martes 3 de marzo abandonó el centro de salud sin autorización médica y sin que el personal advirtiera su salida en el momento.

Las cámaras de seguridad registraron que se retiró por el sector de guardia.

De acuerdo con las imágenes del sistema de vigilancia, al momento de dejar el hospital llevaba pantalón corto negro, remera roja y zapatillas negras.

Desde entonces no volvió a ser visto y no se registraron movimientos en su domicilio ni contactos con familiares.

La desaparición activó un operativo que incluye a la Policía de Córdoba, bomberos voluntarios y vecinos de distintas localidades del valle de Traslasierra, una zona extensa con áreas rurales, monte y caminos de difícil acceso.

Los rastrillajes se concentraron en sectores cercanos a Villa Dolores, pero también se extendieron a localidades vecinas ante la posibilidad de que el hombre se haya trasladado por sus propios medios.