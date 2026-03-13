Vendían drogas desde una casa y por delivery en Cruz del Eje: cuatro detenidos

Cuatro personas fueron detenidas en Cruz del Eje durante un procedimiento contra la venta de drogas que incluyó un allanamiento y el cierre de un punto de comercialización en un domicilio de la ciudad.

El operativo fue realizado por oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) tras varias semanas de investigación. El procedimiento tuvo lugar en calle Héroes de Malvinas s/n, en barrio Campos de Aloe – Las Playas.

En el lugar fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad, señalados como presuntos responsables de la venta de estupefacientes en el sector.

Durante el registro del inmueble, con la participación de canes de la División K-9, los investigadores secuestraron 206 dosis de marihuana, seis plantas y 80 semillas de cannabis sativa, además de otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, la comercialización de drogas se realizaba desde la vivienda allanada y también mediante entregas bajo modalidad delivery en distintos puntos de la zona.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, a cargo del fiscal Martín Tores, los elementos secuestrados fueron remitidos a la sede judicial y las cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia.