Allanamientos en Córdoba y Santa Fe: desarticulan banda que robaba en zonas rurales

Un trabajo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de Santa Fe permitió desarticular una banda dedicada a cometer delitos en zonas rurales del este cordobés y del oeste santafesino. Durante el operativo fueron detenidas tres personas y se secuestraron elementos vinculados a la investigación.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección Patrulla Rural Noreste, en el marco de una investigación por robos en establecimientos agropecuarios.

Los allanamientos se concretaron de manera simultánea en las localidades de Morteros y Colonia Marina, en la provincia de Córdoba, y en Frontera, en la provincia de Santa Fe. Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres de 28 y 45 años y una mujer de 26, quienes están sindicados como presuntos autores del delito de robo calificado.

Además, durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares considerados de interés para el avance de la causa.

En los operativos participaron efectivos de la Patrulla Rural, de las departamentales Ansenuza y San Justo, el grupo táctico Equipo de Tácticas Especiales Recomendado (ETER) y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

La investigación se inició en 2025 a partir de la sustracción de cereal en un establecimiento rural. Con el avance de las tareas investigativas, los investigadores lograron establecer la existencia de una organización que operaba en la región cometiendo distintos delitos en el ámbito rural.

Cabe señalar que, previamente y en el marco de la misma causa, ya habían sido detenidos otros dos hombres y se habían secuestrado varios vehículos, entre ellos un camión con acoplado de gran porte presuntamente utilizado para el traslado del cereal sustraído.

La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción de 4° turno de San Francisco, a cargo del fiscal Oscar Gieco.