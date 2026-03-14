Capturaron en Córdoba a un acusado por el robo de una camioneta en Cosquín

Uno de los presuntos autores del robo de una camioneta ocurrido a fines de febrero en la ciudad de Cosquín fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Córdoba, tras un operativo policial que incluyó tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad. El vehículo ya había sido recuperado días antes, mientras que el segundo implicado continúa prófugo.

El hecho se registró el pasado 27 de febrero en la intersección de las calles Perón y Gerónico, donde una pareja sustrajo una camioneta Toyota Hilux de color gris. Tras la denuncia radicada en la Unidad Judicial local, la Fiscalía de Cosquín ordenó el pedido de secuestro del rodado y dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte.

A partir del trabajo de campo, que incluyó la toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, los investigadores lograron identificar a los presuntos autores del robo. En ese marco se realizaron varios allanamientos en sus domicilios, aunque en un primer momento no se logró dar con su paradero.

El 2 de marzo, personal del C.A.P. IV de la ciudad de Córdoba localizó la camioneta abandonada sobre la calle Vélez Sarsfield. El vehículo se encontraba sin ocupantes y en buen estado de conservación.

Finalmente, este 13 de marzo, efectivos del C.A.P. 3 Bis lograron detener a uno de los sospechosos durante un control preventivo en la vía pública en barrio Alto Alberdi, en la capital provincial. El hombre quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de “robo calificado de vehículo en la vía pública”.

La investigación continúa para dar con el paradero del segundo implicado en el hecho.