Cayeron cuatro narcomenudistas tras seis allanamientos en Córdoba y Santa Fe

Cuatro personas fueron detenidas luego de seis allanamientos realizados en San Francisco (Córdoba) y en la localidad de Josefina, en Santa Fe, en un operativo llevado adelante por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

La investigación se desarrolló durante varios meses y se apoyó en denuncias realizadas al Centro de Denuncias Anónimas (0800-888-8080), lo que permitió identificar distintos puntos vinculados a la venta de drogas.

Los procedimientos se concretaron en barrios 20 de Junio, Sarmiento (dos domicilios), Brisas del Sur y Parque (dos viviendas) de la ciudad de San Francisco, además de un inmueble ubicado en Acapulco Veracruz, en la comuna santafesina de Josefina.

Durante los allanamientos se logró el secuestro de varias dosis de marihuana, 190 mil pesos en efectivo, una escopeta, 74 cartuchos calibre 20 y distintos elementos relacionados con la actividad investigada.

Según se informó, en los operativos fueron desarticulados tres puntos de venta de droga que funcionaban en la zona.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que continúa con la investigación.