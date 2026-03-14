Cayó un narcomenudista que vendía drogas desde su casa en Carlos Paz

Un hombre de 44 años fue detenido en Villa Carlos Paz luego de un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el que además se secuestraron estupefacientes, dinero y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas.

La investigación se extendió durante dos meses y permitió a los grupos operativos e investigadores identificar un punto de venta de drogas que funcionaba en una vivienda ubicada en la intersección de avenida Cárcano y Zapiola.

Durante el procedimiento, llevado a cabo a pocos metros del balneario Sol y Río, en el sector de La Camera, los efectivos lograron incautar varios envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos presuntamente relacionados con la actividad ilícita.

En el operativo también participó el perro detector de narcóticos Goku, quien halló marihuana oculta en la parte superior de un placard dentro del domicilio allanado.

De acuerdo a la investigación, el sospechoso realizaba la venta de estupefacientes desde su vivienda y también mediante la modalidad de delivery hacia distintos barrios de la ciudad.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, el detenido fue trasladado a sede judicial y quedó imputado por el delito de comercialización de estupefacientes. Además, se ordenó la remisión de todos los elementos secuestrados durante el procedimiento.