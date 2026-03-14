Charbonier: detuvieron a un joven con marihuana

Charbonier. Un joven de 20 años fue detenido el jueves por la noche en la localidad de Charbonier tras ser sorprendido con estupefacientes entre sus prendas durante un control preventivo realizado por efectivos policiales.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:40 horas en la intersección de la Ruta Nacional 38 y calle Pública, cuando personal de la Policía realizaba un patrullaje de rutina por el sector. En ese contexto, los uniformados interceptaron al joven para realizarle un control de identidad.

Durante el palpado preventivo, los agentes detectaron que el sujeto ocultaba entre su vestimenta una sustancia vegetal amarronada con características compatibles con cannabis sativa. Ante esta situación, se solicitó la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para efectuar las pericias correspondientes.

Los especialistas realizaron los test de reactivos, los cuales confirmaron que se trataba de marihuana. Tras el resultado positivo, el joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continuará con las actuaciones judiciales.