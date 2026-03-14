Cosquín: huyeron en moto, llevaban cocaína y terminaron detenidos

Un operativo policial realizado este viernes por la noche en Cosquín terminó con dos personas detenidas, el secuestro de cocaína y la recuperación de una motocicleta que tenía pedido de secuestro.

El episodio ocurrió cerca de las 20:40 en barrio Quinta de Bouquet, cuando efectivos de la Departamental Punilla Norte realizaban patrullajes preventivos y observaron a tres personas en actitud sospechosa.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes de una motocicleta emprendieron la fuga, lo que motivó un rápido operativo en la zona. La interceptación se produjo pocas cuadras después, en la esquina de San Martín y Monseñor de Andrea.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos intentaron resistirse al control e incluso agredir a los efectivos. Finalmente, los uniformados lograron reducir y detener a un hombre de 28 años y a una mujer de 27, mientras que la menor que los acompañaba fue trasladada bajo resguardo.

Durante el control, los policías encontraron en el bolso de la mujer una sustancia blanca. Tras convocar a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), se confirmó que se trataba de 5,2 gramos de cocaína.

Además, al verificar los datos de la motocicleta —una Rouser 200— el sistema policial indicó que tenía pedido de secuestro solicitado por la Unidad Judicial N° 1 de Córdoba Capital.

Los detenidos, la droga y el vehículo fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición del magistrado interviniente.