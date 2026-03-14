Desbaratan una banda acusada de robar 30 mil kilos de soja de un silo bolsa

Un operativo realizado durante la mañana por personal de la Dirección Patrulla Rural Noreste permitió desarticular una banda investigada por el robo de 30 mil kilos de soja de un silo bolsa ocurrido el año pasado en la zona rural de Colonia Iturraspe, cerca de San Francisco.

La investigación, dirigida por la Fiscalía de 4° Turno de San Francisco, derivó en seis allanamientos simultáneos realizados en Morteros, Colonia Marina (Córdoba) y Frontera (Santa Fe).

Como resultado del operativo fueron detenidos dos hombres de 45 y 28 años y una mujer de 26, señalados como presuntos responsables del robo.

Durante los procedimientos también se secuestraron teléfonos celulares considerados de interés para avanzar en la causa.

El despliegue contó con la participación de investigadores de Patrulla Rural, personal de PDI de Santa Fe, el ETER y efectivos de las departamentales San Justo y Ansenuza.

Desde la investigación recordaron que en las primeras etapas de la causa ya se habían secuestrado un camión Mercedes Benz 1622 con acoplado y una camioneta VW Amarok, vehículos que habrían sido utilizados para trasladar la soja sustraída.