Detenciones en Carlos Paz y operativos contra picadas en Alta Gracia y Sacanta

Distintos procedimientos policiales realizados en localidades del interior de Córdoba terminaron con ocho personas detenidas, el secuestro de motos y el hallazgo de un arma de fuego, según informaron fuentes policiales.

Uno de los operativos se realizó en Villa Carlos Paz y Los Cedros, donde los efectivos localizaron a dos hombres que eran buscados por la Justicia en causas vinculadas a amenazas y estafas. Durante el procedimiento también se secuestraron un arma de fuego y una motocicleta.

En paralelo, se desplegaron controles en Sacanta y Alta Gracia para frenar carreras ilegales de motos en la vía pública.

En esos operativos, los uniformados detuvieron a seis personas —entre ellas un menor— y secuestraron cinco motocicletas, teléfonos celulares, un cuadro de moto y distintas piezas modificadas, elementos que habrían sido utilizados para participar de las picadas.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación sobre los vehículos y los elementos incautados.