Detenciones en Carlos Paz y operativos contra picadas en Alta Gracia y Sacanta

Controles policiales en el interior
Detenciones en Carlos Paz y operativos contra picadas en Alta Gracia y SacantaDos hombres que eran buscados por la Justicia fueron localizados en Villa Carlos Paz y Los Cedros. En otros controles, seis personas terminaron demoradas por correr carreras ilegales de motos.
Distintos procedimientos policiales realizados en localidades del interior de Córdoba terminaron con ocho personas detenidas, el secuestro de motos y el hallazgo de un arma de fuego, según informaron fuentes policiales.
Uno de los operativos se realizó en Villa Carlos Paz y Los Cedros, donde los efectivos localizaron a dos hombres que eran buscados por la Justicia en causas vinculadas a amenazas y estafas. Durante el procedimiento también se secuestraron un arma de fuego y una motocicleta.
En paralelo, se desplegaron controles en Sacanta y Alta Gracia para frenar carreras ilegales de motos en la vía pública.
En esos operativos, los uniformados detuvieron a seis personas —entre ellas un menor— y secuestraron cinco motocicletas, teléfonos celulares, un cuadro de moto y distintas piezas modificadas, elementos que habrían sido utilizados para participar de las picadas.
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación sobre los vehículos y los elementos incautados.