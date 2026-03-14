Detenidos por el robo a una carnicería fueron puestos en libertad a las pocas horas

En la madrugada del viernes, tres sujetos fueron detenidos por robo en pleno centro de Villa Carlos Paz, sin embargo, tras las directivas de la fiscalía de Primer Turno, recuperaron la libertad en menos de ocho horas, lo que ha provocado un fuerte repudio en la sociedad.

El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Acción Preventiva intervino tras un robo en la carnicería "El Pachu", ubicada en barrio Villa del Lago. A partir de las características aportadas y con el apoyo del Centro de Monitoreo de Cámaras, la Policía realizó un operativo cerrojo que permitió identificar y detener a tres sospechosos en la intersección de Juan B. Justo y Las Heras.

Los aprehendidos dos hombres y una mujer de 44, 46 y 49 años fueron trasladados a la Alcaldía local. Durante el procedimiento, además, los efectivos lograron recuperar un parlante que había sido sustraído del comercio.

Sin embargo, horas después de su detención, los tres sospechosos recuperaron la libertad por disposición de la fiscalía de Primer Turno, a cargo de la fiscal Florencia Camino Garay.

La situación generó una fuerte indignación y repudio entre vecinos y comerciantes de la ciudad, quienes manifestaron su preocupación por la rápida liberación de los acusados, especialmente teniendo en cuenta que el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y que los sospechosos habían sido identificados por el sistema de monitoreo.

El episodio reavivó el debate sobre la respuesta judicial frente a los delitos contra la propiedad. En este caso, los acusados permanecieron privados de su libertad menos tiempo que una jornada laboral de ocho horas, a pesar de haber sido detenidos en el marco de un operativo policial con elementos recuperados del robo.