Dolor por la muerte del camarógrafo y productor Marcelo Colombero

Villa Carlos Paz. La comunidad de Villa Carlos Paz y el ambiente de la televisión cordobesa atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Marcelo Colombero, camarógrafo y productor técnico que durante años formó parte de distintas producciones televisivas, entre ellas de El Doce TV, además de proyectos audiovisuales en Córdoba y otras provincias del país.

Colombero era vecino de Villa Carlos Paz, padre de cuatro hijos y abuelo. A lo largo de su trayectoria fue reconocido por su compromiso profesional detrás de cámara y por el vínculo cercano que supo construir con colegas y amigos en el medio televisivo.

Marcelo era además hijo del recordado periodista y conductor televisivo José Luis Colombero, figura conocida en la televisión cordobesa, lo que marcó su cercanía con el mundo de los medios desde muy joven.

La noticia generó múltiples mensajes de despedida en redes sociales y en espacios periodísticos. El periodista César Tappa expresó su dolor al conocer la noticia:

“Me dan la pésima noticia de la partida de un buen tipo. Falleció mi amigo Marcelo Colombero. Dios te tenga en la gloria, amigo”.

Desde el programa Lagarto Show, donde trabajó por años Colombero, también manifestaron su tristeza a través de un emotivo mensaje:

“Hoy con muchísimo dolor, sorpresa y consternación recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro compañero de cada mañana, Marcelo Colombero. Estamos juntos desde el inicio de este ciclo y fue uno de los que nos acompañó fielmente en esta aventura de la mañana por televisión. Un ser muy especial que deja un espacio vacío que jamás se llenará. Gracias Marcelo por tu humor ocurrente y superador, tu aporte y tu siempre cariñoso saludo. Abrazamos a toda su familia en este momento tan doloroso”.