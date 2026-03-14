Dos detenidos con un inhibidor de alarmas gracias a la alerta de un vecino

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos anoche alrededor de las 20 en la zona ubicada bajo el puente Vélez Sarsfield, tras un procedimiento policial que se inició a partir del llamado de un vecino.

El hecho ocurrió en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, cuando un residente de calle Finocchietto al 300 advirtió la presencia de dos sospechosos sobre el techo de su vivienda. Ante la situación, decidió alertar de inmediato al personal policial.

Con los datos aportados, los efectivos realizaron un patrullaje por el sector y lograron interceptar a los dos individuos en las inmediaciones del puente.

Durante el control, la Policía procedió al secuestro de un inhibidor de alarmas, dos auriculares, dos teléfonos celulares, una mochila y otros elementos que llevaban consigo.

Finalmente, ambos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.