Este domingo darán el último adiós a Nahuel Morcillo Suárez

Carlos Paz atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Nahuel Morcillo Suárez, una persona muy querida en la comunidad y estrechamente ligada al rugby de la ciudad.

A lo largo de su vida dejó una marca fuerte en Carlos Paz Rugby, donde fue jugador, entrenador, manager y un colaborador permanente del club. Quienes compartieron con él la vida deportiva destacan que su presencia estuvo siempre ligada al compañerismo, el compromiso y la formación de nuevas generaciones.

Desde la institución recordaron que dejó huella “en la cancha, en el vestuario y en cada persona que tuvo la suerte de compartir el club con él”, reflejando el lugar que ocupaba dentro de la comunidad deportiva.

Sus restos son velados este sábado 14 de marzo en la Sala “Esmeralda”, ubicada en Eduardo Wilde 20.

La despedida continuará este domingo 15 de marzo, cuando se realizará la inhumación a las 11:00 en el Cementerio de Carlos Paz.

La noticia generó numerosas muestras de afecto entre amigos, ex compañeros de equipo, jugadores y vecinos de la ciudad, que lo recuerdan por su compromiso con el deporte y por su presencia constante dentro del club.