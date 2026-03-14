Explosión en una vivienda de barrio Alto General Paz dejó un herido leve

Una explosión ocurrida este mediodía en una vivienda de Barrio Alto General Paz provocó daños materiales en el inmueble y dejó a un hombre con lesiones leves. El estallido se habría originado en la cocina por una conexión de gas no convencional.

El hecho se registró en una casa ubicada en pasaje José Verón al 2300, hasta donde acudió personal de la Dirección Bomberos y servicios de emergencias. Como consecuencia de la explosión se produjeron daños parciales en el sector de la cocina, rotura de elementos vítreos y el desplazamiento del portón del garaje.

En el lugar, los efectivos realizaron el corte preventivo del suministro de gas y aguardaban la llegada de personal técnico de la empresa prestataria para verificar la instalación.

Al momento del hecho, en la vivienda se encontraban dos menores de 10 y 1 año, una mujer de 40 y un hombre de 43 años, quien sufrió un traumatismo leve en el hombro derecho.