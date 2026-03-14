Iban en una Kangoo con las luces apagadas y terminaron detenidos

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos durante la madrugada en el barrio Barrio Alberdi, Córdoba, Argentina luego de un control realizado por efectivos de la Policía de Córdoba. Uno de los aprehendidos tenía un pedido de captura vigente emitido por una unidad judicial.

El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de videovigilancia, cuyos operadores advirtieron que los ocupantes de una camioneta se desplazaban por la zona con las luces apagadas.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los sospechosos circulaban a bordo de una Renault Kangoo, lo que motivó la intervención de los uniformados que realizaban patrullajes preventivos en el sector.

Tras interceptar el vehículo, los efectivos procedieron a identificar a los ocupantes y constataron que uno de ellos registraba un pedido de captura vigente. En ese marco, se dispuso la detención de los tres individuos y el secuestro del utilitario.

Durante la inspección del rodado, los agentes encontraron dos gatos hidráulicos, dos chapas patentes, un arma blanca y diversas herramientas, entre otros elementos cuya procedencia es investigada.

Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación para determinar el origen de los objetos secuestrados.