Malagueño: dejó el vehículo estacionado y terminó incendiado en la calle

Un automóvil se incendió cerca de las 22:55 del viernes en la ciudad de Malagueño. El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y José Hernández, donde vecinos alertaron sobre la presencia de humo y llamas en el vehículo.

Tras el aviso, bomberos voluntarios de Malagueño acudieron al lugar y trabajaron para controlar el fuego, que se habría iniciado en el sector del motor por causas que todavía no fueron determinadas.

En el operativo también colaboró personal de Guardia Local, mientras se realizaban tareas para asegurar la zona y evitar mayores daños.

No se registraron personas lesionadas.