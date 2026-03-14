Murió Nahuel Morcillo Suárez, referente del rugby de Carlos Paz

Carlos Paz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Nahuel Morcillo Suárez, una figura muy ligada a la historia y la vida cotidiana de Carlos Paz Rugby, propietario de Gigashop

Desde la institución lo despidieron con un mensaje cargado de afecto, en el que destacaron su recorrido como jugador, entrenador, manager e incansable colaborador. En el club remarcaron que dejó su huella “en la cancha, en el vestuario y en cada persona que tuvo la suerte de compartir el club con él”.

A raíz de su muerte, fueron suspendidos los partidos de Primera e Intermedia que Carlos Paz Rugby debía disputar este sábado frente a Club La Tablada. Los encuentros serán reprogramados para una nueva fecha.

El mensaje difundido por la entidad también expresó el acompañamiento a sus hijos, a su familia y a sus amigos en este momento de profundo dolor. La noticia generó conmoción entre quienes compartieron con él la vida deportiva e institucional del club, donde era una presencia muy querida.

Además era un reconocido comerciante que tenía hace 20 años el local Gigashop de reparación de computadoras ubicado en calle Alvear.