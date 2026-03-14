Quedó detenido el exfiscal federal Luis Viaut

San Francisco. El exfiscal federal de San Francisco Luis Viaut quedó detenido ayer luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena en su contra por los delitos de exacciones ilegales agravadas y tráfico de influencias.

El máximo tribunal rechazó un recurso de queja presentado por la defensa, lo que dejó firme la sentencia dictada en abril de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº2 de Córdoba, que lo había condenado a cinco años de prisión.

Tras conocerse la decisión judicial, el tribunal ordenó su detención y Viaut se presentó ante la Policía Federal en San Francisco, donde quedó arrestado para comenzar a cumplir la pena. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Bouwer.

La causa judicial determinó que el exfiscal cobraba dinero para frenar investigaciones o intervenir en causas en curso, utilizando su posición dentro de la Justicia federal para influir en expedientes.

Luego de que se conociera la resolución de la Corte, Viaut difundió una declaración pública en la que volvió a rechazar las acusaciones en su contra. “Mi única expectativa es que los hechos sean analizados sin presiones ni operaciones”, expresó.

En el mismo texto sostuvo que la imputación que enfrenta es incorrecta. “En los últimos años se ha intentado instalar en mi contra una acusación de supuesto tráfico de influencias, una imputación que rechazo de manera categórica”, afirmó.

“Dicho delito presupone la utilización indebida de una posición o influencia para obtener beneficios o favorecer intereses particulares. En mi caso, no existe ninguna prueba que demuestre una conducta de esa naturaleza”, planteó en el mensaje en redes sociales.

El exfuncionario también cuestionó el proceso judicial y apuntó contra uno de los magistrados que intervino en la revisión de la causa. Según sostuvo, en la instancia de casación participó un juez que es pareja de quien dictó la sentencia, lo que a su entender genera dudas sobre la imparcialidad del proceso.

“Esta circunstancia plantea un serio interrogante respecto de la imparcialidad que debe regir en todo proceso judicial y profundiza la percepción de parcialidad que ha rodeado este caso”, señaló.

Finalmente, Viaut aseguró que atravesó todo el proceso dentro de los canales institucionales previstos por la ley y sostuvo que casos como el suyo deberían abrir un debate sobre el funcionamiento del sistema judicial. “Este contexto exige una reflexión profunda sobre la necesidad de preservar la independencia del sistema judicial”, concluyó. (ElDoce TV)

