Recuperaron una caja fuerte con $6 millones tras un robo en una escuela

Un allanamiento realizado en las últimas horas en Calchín Oeste permitió recuperar una caja fuerte con aproximadamente seis millones de pesos, dinero que había sido sustraído días atrás de un establecimiento educativo de la zona.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda de la localidad, en el marco de una investigación iniciada tras el robo ocurrido en la institución escolar.

Durante el operativo, los efectivos encontraron la caja fuerte con el dinero en su interior y en el lugar fue detenido un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El dinero recuperado y el menor fueron puestos a disposición del magistrado interviniente, que dispuso las medidas correspondientes para continuar con la investigación.