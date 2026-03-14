Barrio Las Violetas

Rescatan a una mujer de 70 años atrapada en un canal en Córdoba

Bomberos trabajaron con cuerdas y equipamiento de seguridad para sacarla del lugar. Luego fue revisada por personal médico.
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Sucesos
sábado, 14 de marzo de 2026 · 19:30

Una mujer de 70 años fue rescatada este sábado tras quedar atrapada dentro de un canal en barrio Las Violetas, en la ciudad de Córdoba.

El hecho generó un rápido despliegue de personal de Bomberos, que acudió al lugar luego de recibir el aviso sobre una persona que no podía salir por sus propios medios del interior del canal.

Al llegar, los rescatistas descendieron utilizando maniobras con cuerdas y equipamiento de seguridad para poder asistirla y liberarla del lugar.

Tras varios minutos de trabajo lograron sacarla y ponerla a resguardo. Luego del rescate, personal médico la examinó en el lugar y confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

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