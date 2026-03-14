Saldán: investigan la muerte de un joven tras una riña

Un joven de 23 años falleció este sábado por la mañana en la ciudad de Saldán luego de ingresar con una herida de arma blanca en el cuello al centro de salud Enfermera Blanca Verón. Los médicos constataron su deceso poco después de su llegada.

De acuerdo a las primeras informaciones, momentos antes la víctima habría participado de una riña en la intersección de las calles Lima y Victoria Ocampo.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal policial desplegó un operativo en el sector que culminó en calle Lima al 600, donde se logró la aprehensión de un joven de 19 años señalado como el presunto autor de la agresión.

Durante el procedimiento también se secuestró un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del hecho.