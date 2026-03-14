Santa María de Punilla: detuvieron a un conductor ebrio

Santa María de Punilla. Un hombre de 41 años fue aprehendido anoche en Santa María de Punilla luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad durante un control policial. Además, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo en el que se trasladaba.

El procedimiento se realizó cerca de las 21:50 horas en la intersección de Fermín Rodríguez y avenida San Martín, donde efectivos de la Departamental Punilla Norte llevaban adelante controles preventivos.

En ese marco, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Fiat 500 y, al identificar al conductor, advirtieron que presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Ante esta situación y el riesgo que representaba para la seguridad vial, el personal policial inspeccionó el rodado, donde se encontraron y secuestraron diversas bebidas alcohólicas.

De acuerdo con lo establecido por el Código de Convivencia Ciudadana, el conductor fue aprehendido, mientras que el vehículo y los elementos hallados fueron secuestrados de manera preventiva. Posteriormente, el hombre y los efectos incautados fueron trasladados a la dependencia policial, quedando todo a disposición del magistrado interviniente.

