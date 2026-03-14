Santa María de Punilla: manejaba alcoholizado y terminó en la comisaría

Un hombre de 41 años fue detenido este viernes por la noche en Santa María de Punilla luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad durante un control policial.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:50 en la intersección de Fermín Rodríguez y avenida San Martín, donde efectivos de la Departamental Punilla Norte realizaban un operativo de control vehicular.

Durante el procedimiento, los policías frenaron la marcha de un automóvil Fiat 500 y al dialogar con el conductor advirtieron que presentaba claros signos de haber consumido alcohol.

Ante la situación, los uniformados realizaron una inspección del vehículo y encontraron distintas bebidas alcohólicas en el interior del rodado.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la comisaría y el automóvil quedó secuestrado por infringir el Código de Convivencia Ciudadana.