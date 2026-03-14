Tragedia en Río de los Sauces: murió una joven tras volcar un UTV

Una adolescente de 17 años falleció tras un accidente ocurrido dentro de una propiedad privada en la localidad de Río de los Sauces.

El hecho se registró esta mañana en el interior de un predio ubicado sobre calle 15, donde por causas que se intentan establecer se produjo el vuelco de un vehículo tipo UTV.

Como consecuencia del accidente, la joven que conducía el rodado sufrió heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al dispensario local. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivada en estado crítico al hospital de la ciudad de Río Cuarto.

Horas más tarde, los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el vuelco dentro de la propiedad.